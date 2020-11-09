Житель Омской области не дал соседу застрелить собутыльника

Следственный комитет проводит расследование по факту покушения на убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в деревне Яланкуль Большереченского района завели уголовное дело на 51-летнего местного жителя за покушение на убийство.

Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, инцидент произошел 7 ноября около 20 часов. Подозреваемый выпивал с 39-летним односельчанином и во время зстолья вспыхнул конфликт. Подозреваемый взял ружье и выстрелил в собутыльника. К счастью, серьезных ранений мужчина не получил и смог добраться до соседа. Он-то и обезвредил нападавшего, отобрал ружье и сломал его об калено.

Раненному оказали своевременную медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает, а стрелку грозит новый срок за покушение на убийство.