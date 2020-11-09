За сутки в Омской области выявили еще 220 новых случаев заражения ковидом

В Омской области выявили еще 220 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: "КП" Архив

По данным федерального оперштаба на понедельник, 9 ноября, в России установлен абсолютный антирекорд заболеваемости коронавирусом с начала пандемии – 21 798 новых случаев.

По информации регионального минздрава, в Омской области за сутки добавилось еще 220 зараженных (за весь период – 17 676). Число выздоровевших увеличилось на 107 (всего – 12 395 человек). Скончались еще 4 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией (в общей сложности – 467).

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 172, Большереченский район – 14, Омский, Москаленский районы – по 9, Черлакский район – 3, Нововаршавский, Полтавский, Калачинский, Кормиловский районы – 2, Таврический, Оконешниковский, Азовский, Крутинский, Колосовский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 3 047 человек, сняты с наблюдения 77 446 человек. В девяти омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 3 335 исследований, за весь период – 673 478.