Чтобы покататься на угнанном BMW, омичи украли аккумулятор в другой машине

Угонщики бросили автомобиль, когда им надоело кататься. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в отделение полиции обратился 29-летний омич с заявлением об угоне автомобиля. Он рассказал, что выпивал в магазине на улице Академика Павлова в одиночестве и не заметил, как потерял ключи.

По горячим следам оперативники выяснили, что воспользоваться беспечностью омича мог другой посетитель магазина. 24-летнего ранее судимого жителя Ленинского округа задержали по месту жительства. На допросе он рассказал, что действительно взял ключи и показал находку 18-летнему товарищу. Вместе они попытались завести автомобиль, но аккумулятор был разряжен. Друзья сняли подходящую модель с другой машины во дворах неподалеку и отправились кататься на BMW. Когда поездка приятелям наскучила, они оставили машину на улице Кирова.

Как сообщили в полиции, второго угонщика тоже задержали. На товарищей завели два уголовных дела за кражу аккумулятора и незаконное завладение автомобилем без цели хищения.