На омских дорогах появились новые трамваи «Спектр»

12 новых трамваев приступили к работе на дорогах Омска.

В след за новыми троллейбусами на омских улицах появятся и новые трамваи. Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина презентовали новые трамваи "Спектр", которые отправились в первые рейсы.

- Мы продолжаем работу по повышению уровня комфортности жизни в Омске. Сегодня мы представляем совершенно новые трамваи. Время сильно поджимало, потому что износ трамвайного парка составляет практически 90%. Еще немного и мы могли бы потерять такой комфортный, удобный, а самое главное экологичный транспорт в нашем городе. Мы приобрели 24 трамвая "Спектр" с рассрочкой на 5 лет, - отметил глава региона.

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина оценили качество и удобство новых вагонов.

Это первое крупное обновление трамвайного парка в Омске за 30 лет. Сейчас на разные маршруты вышла только половина закупленных вагонов, вторая часть прибудет в город ближе к Новому Году.

- Покупка новых трамваев это огромная заслуга нашего губернатора Александра Буркова. Она стала возможной благодаря неравнодушному отношению и настойчивой позиции главы региона. Сегодня на маршруты выйдут трамваи, которыми будет удобно пользоваться всем: маломобильным гражданам, родителям с колясками и обычным людям. Уже сегодня многие омичи смогут убедиться в комфортности новых трамваев и, что самое главное, безопасности, - подчеркнула мэр города Оксана Фадина.

На маршрутах появится 12 новых трамваев, каждый из которых имеет 28 посадочных мест, а максимальная вместимость вагонов составляет 171 человек. Вагоны уже прошли обкатку на омских дорогах как в летнее, так и в зимнее время и полностью готовы к работе.