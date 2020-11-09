По данным Росстата за сентябрь умерло вдвое больше омичей с ковидом, чем сообщал минздрав.

По данным Росстата в Омской области за сентябрь умерло вдвое больше пациентов с ковидом, чем сообщал минздрав. Фото: архив "КП"

Росстат обнародовал данные по смертности пациентов с коронавирусом за сентябрь. В Омской области, по информации ведомства, их было 195.

При этом все умершие ковидные пациенты делятся на четыре группы: COVID-19 как основная причина смерти (в Омской области – 107 случаев); COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения нужны дополнительные исследования (25 случаев); COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, ускорившим смерть пациента (14 случаев); COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти (49 случаев).

При этом региональный минздрав в очередной раз обнародовал цифры, сильно отличающиеся от данных Росстата. Они меньше почти вдвое – 107 умерших за сентябрь.

В минздраве уже объясняли такую разницу особенностями методики подсчета. Омское ведомство берет в расчет только те случаи, где не было сомнений, что пациент умер от ковида. Объяснения, почему потом в список не вносятся уточненные данные, до сих пор нет.