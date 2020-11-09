В Омске картонную фигуру экс-министра Солдатовой продали с аукциона за 1000 рублей

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В Омске прошла необычная акция противников бывшего министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. В конце прошлой недели она была отправлена в отставку за инцидент со скорыми, которые не смогли найти в переполненных больницах два места для пациентов.

Отставки чиновницы многие омичи в интернете добивались с середины лета. После увольнения Ирины Солдатовой в Омске прошел необычный аукцион. С его помощью решили продать картонную фигуру экс-министра.

- Отдаем за ненадобностью, расстаемся с радостью. На вырученные деньги мы купим средства индивидуальной защиты (респираторы, костюмы и перчатки) и передадим их медработникам в омские больницы, - написали противники Ирины Солдатовой.

В итоге фигура ушла с молотка за 1 100 рублей. Именно эти средства пойдут на покупку масок медикам.

Добавим, что новым министром омского здравоохранения назначен Александр Мураховский.