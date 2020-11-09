На трассе в Омской области насмерть сбили водителя микроавтобуса, менявшего колесо

Трагедия произошла на трассе Омск–Тара. Фото: УМВД России по Омской области

Трагической происшествие случилось накануне, 8 ноября, на трассе Омск–Тара в Большереченском районе.

– Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 59-летний водитель автомобиля «Ниссан» без признаков опьянения в районе 188-го километра трассы наехал на 43-летнего водителя автомобиля ГАЗ-2705, ремонтировавшего заднее левое колесо.

В результате происшествия водитель «газели» погиб на месте до приезда медиков. По факту случившегося начата проверка.