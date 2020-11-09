«Была настоящим врачом с большим сердцем»: В Омске от ковида умерла зам главврача МЧС-4

Фото: министерство здравоохранения Омской области

В Омске не стало заместителя главврача Медико-санитарной части № 4 Ольги Степановой. По информации областного минздрава, Ольга Борисовна окончила Омский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт имени М.И. Калинина по специальности «Лечебное дело». Общий медицинский стаж доктора составил 38 лет. Последние 18 из них были отданы МСЧ № 4.

– Для нас это невероятная утрата, – говорит главный врач медсанчасти Юрий Филатов. – Ольга Борисовна была настоящим врачом с большим сердцем. Она переживала за каждого пациента, не скупилась на доброе отношение, на теплое слово в адрес больных, при этом была человеком со стрежнем, умела принимать нелегкие решения, отстаивать свою позицию. Мы пока не можем поверить в случившееся и пока не понимаем, как будем работать без Ольги Борисовны.

Добавим, что Ольга Степанова стала уже 11-м медиком региона, скончавшимся из-за работы с ковидными больными. С тяжелой болезнью не смогли также справиться анестезиолог-реаниматолог омской ГБ № 17 Марат Замалдинов, заведующий патолого-анатомическим отделением Омской городской клинической больницы № 1 имени Кабанова Александр Кочетов, бывший главврач городской больницы № 2 Николай Юргель, 52-летняя медсестра нейрохирургического отделения ГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова Ирина Сергеева, 57-летний главврач Шербакульской ЦРБ Сергей Ковтун, 43-летний врач-эндоскопист, ГКБ № 1 имени Кабанова Ерген Копин, 59-летний хирург-травматолог Тюкалинской ЦРБ Сергей Костерин, 59-летняя лаборант МСЧ Екатерина Лютикова, 36-летний детский хирург эндоскопист Нововаршавской ЦРБ Евгений Чехонадских, 65-летняя заведующая кардиологическим отделением ОКБ Наталья Яштина, 67-летний терапевт Красноярской больницы Любинского района Владимир Бондаренко, 62-летняя медсестра-анестезист отделения анестезиологии омской ГБ № 1 имени Кабанова Нина Херикова.