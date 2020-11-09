В Омске задержали наркоторговца из Орска, бегавшего по парковке на четвереньках и мешавшего проезду

Задержанного передали полиции. Фото: Росгвардия по Омской области

На парковке перед одним из омских супермаркетов покупатели заметили странное существо. Между машинами на четвереньках бегало пьяное подобие человека. Поскольку дебошир мешал проезду, водители вызвали правоохранителей.

Приехавшие на место росгвардейцы удивились: под личной невменяемого хулигана скрывался житель города Орска Оренбургской области, разыскиваемый за торговлю наркотиками.

Мужчину забрали. Протрезвев, он не смог пояснить силовикам, зачем устроил представление накануне и, вероятно, сильно удивился подробностям.

– 36-летнего задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициаторам розыска, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.