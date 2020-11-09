Отвалившиеся от омской звезды «Слава Героям» буквы вернули на место

Звезде на бульваре Победы вернули первоначальный вид. Фото: мэрия Омска

Закончилась эпопея с буквами «я» и «м», «загадочно» пропавшими из второго слова в надписи монумента «Слава Героям». В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска, отвечающем за этои памятник на бульваре Победы, поспешили заподозрить в вандализме горожан.

Однако прибывшие на место сыщики нашли «пропавшиие» детали звезды на земле под ней. Как выяснилось, буквы отвалились просто потому, что были плохо закреплены. И, по словам, сторожа, это происходит уже не в первый раз. Это версия полиции.

Однако в мэрии настаивают: буквы повреждены неизвестными омичами настолько сильно, что их пришлось заменить на новые.

– Сегодня, 9 ноября, специалисты провели монтажные работы и закрепили недостающие, уже новые, буквы на монументе «Слава Героям», – рассказали в пресс-службе горадминистрации. – Охранное предприятие, которое следит за соблюдением порядка на территории бульвара, решило изготовить буквы и установить их на мемориал за свой счет. В следующем году на бульваре Победы планируют установить камеры видеонаблюдения.