Мясо не выпустили в Казахстан

Этот груз был обнаружен при досмотре автомобиля в ППУ «Исилькульский» 3 ноября. Из Омска в Петропавловск его вез гражданин Казахстана Т. Аубакиров. Специалистами Россельхознадзора было установлено, что на груз отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, маркировки на коробках не было, также отсутствовали признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, что ставило под сомнение доброкачественность, благополучие и безопасность с ветеринарной точки зрения перемещаемого груза. Установить вид и происхождение замороженного мяса в данном случае было невозможно. В итоге груз запретили вывозить из страны и поместили его на изолированное хранение до принятия решения Управлением Россельхознадзора по Омской области о порядке дальнейшего использования. А правонарушителя привлекли к административной ответственности согласно ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».