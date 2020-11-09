Соцсети: На окраине Омска активизировались догхантеры

Такая колбаса валялась на улице. Фото: «Голос Омска»

Омских владельцев собак предупреждают о возможных догхантерах, активизировавшихся на окраине города. Если ваш питомец не отучен подбирать еду с земли, лучше подстраховаться и выводить его на прогулку в наморднике.

– Внимание! На старой Московке в районе дома на улице Молодогвардейской, 17 орудуют догхантеры. Берегите своих любимцев! – предупреждает подписчик паблика «Голос Омска».

В подтверждение автор поста прикрепил фото подозрительного куска колбасы, найденного на улице. Впрочем, некоторые комментаторы предположили, что круглые грязно-бежевые вкрапления – это не таблетки с ядом, а зерна перца.