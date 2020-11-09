Из-за списания долгов омской пенсионерке приходилось выживать на 4,5 тысячи

Пенсионерке приходилось жить всего на 4,5 тысячи рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ленинском округе Омска пенсионерке приходилось выживать на мизерную сумму из-за судебных приставов, которые ежемесячно списывали с нее долги. Добиться изменений женщине удалось только после обращения в прокуратуру.

В пресс-службе ведомства объяснили, что в ходе проверки выяснилось, с пенсионерки удерживали 50% от пенсии. Старушка получает всего 8 850 рублей, а значит после вычета долгов у нее оставалось всего 4 425 рублей. Это значительно ниже прожиточного минимума для пенсионера. При расчете суммы ежемесячного платежа сотрудники УФССП должны были это учесть и снизить процент.

Сейчас с пенсионерки удерживают 15% от дохода, 1 327 рублей, уточнили в прокуратуре.