На строительстве 1,5 километров дороги в Омской области украли 5,5 миллионов

В Омской области на строительстве дороги украли крупную сумму денег. Виновных ищут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области после проверки прокуратуры обнаружили серьезные хищения во время строительства дороги.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, в 2019 году в Полтавском районе завершили строительство 1,5 километровой дороги к животноводческому комплексу в селе Новоильиновка. По контракту с местной администрацией на строительство дороги потратили 16 миллионов, но в акты о выполненных работах внесли недостоверные сведения. Таким образом похитили более 5,4 миллионов рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Расследование находится на контроле прокуратуры.