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«Конфликт в любой отрасли - удар по региону»: Губернатор представил правительству нового главу омского минздрава

К своим обязанностям приступил Александр Мураховский
Источник:kp.ru
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Александр Мураховский сменил на посту Ирину Солдатову.

Александр Мураховский сменил на посту Ирину Солдатову.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня на аппаратном заседании губернатор Омской области официально представил нового министра здравоохранения региона - Александра Мураховского. Александр Бурков подчеркнул: системные сбои, отсутствие командной работы, которые приводят к инцидентам, будут караться максимально оперативно и жестко.

- Любой конфликт в любой отрасли - удар по всему региону, по всем людям, которые живут в Омской области. Если видите, понимаете, что может произойти сбой, - надо обсуждать. Не стесняться. Ещё раз подчеркну: беда в одной отрасли - проблемы всех, - подчеркнул губернатор.

Он представил министра Александра Мураховского, пожелал ему удачи и попросил членов кабинета министров оказать максимальную поддержку новому главе омского минздрава.