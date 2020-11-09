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Омские дорожники заасфальтировали парковку вместе с машинами

Оставшиеся прорехи обещают заделать в ближайшее время
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Владельцы машин вовремя не убрали их с парковки.

Владельцы машин вовремя не убрали их с парковки.

Фото: ВКонтакте

В Омске накануне дорожные службы планировали обновить асфальтовое покрытие у "Дома Кино", который находится по адресу Ленинградская площадь 1. Он расположен на первом этаже жилого дома, поэтому некоторые жильцы паркуют там свои автомобили. Их заранее предупредили о планирующихся работах, но машины убрали не все. Дорожникам пришлось проявлять чудеса аккуратности, чтобы уложить асфальт вокруг.

Теперь новый асфальт придется латать после того, как владельцы уберут машины.

Теперь новый асфальт придется латать после того, как владельцы уберут машины.

Фото: ВКонтакте

-В минувший четверг и пятницу работники дорожной службы провели подготовительные работы, выставили тумбы и предупреждающие аншлаги. Срок и время проведения работ были обозначены. Тем не менее, к началу асфальтирования на участке оставалось два автомобиля. Через сотрудников Госавтоинспекции удалось связаться с владельцами, один из водителей отогнал автомобиль. Второй водитель была за городом. Он пообещал приехать к обеду и убрать авто, но так и не приехал, - объяснили в департаменте городского хозяйства.

Когда владелец автомобиля вернется и уберет его, прореху в новом покрытии залатают.