Омские дорожники заасфальтировали парковку вместе с машинами

Владельцы машин вовремя не убрали их с парковки. Фото: ВКонтакте

В Омске накануне дорожные службы планировали обновить асфальтовое покрытие у "Дома Кино", который находится по адресу Ленинградская площадь 1. Он расположен на первом этаже жилого дома, поэтому некоторые жильцы паркуют там свои автомобили. Их заранее предупредили о планирующихся работах, но машины убрали не все. Дорожникам пришлось проявлять чудеса аккуратности, чтобы уложить асфальт вокруг.

Теперь новый асфальт придется латать после того, как владельцы уберут машины. Фото: ВКонтакте

-В минувший четверг и пятницу работники дорожной службы провели подготовительные работы, выставили тумбы и предупреждающие аншлаги. Срок и время проведения работ были обозначены. Тем не менее, к началу асфальтирования на участке оставалось два автомобиля. Через сотрудников Госавтоинспекции удалось связаться с владельцами, один из водителей отогнал автомобиль. Второй водитель была за городом. Он пообещал приехать к обеду и убрать авто, но так и не приехал, - объяснили в департаменте городского хозяйства.

Когда владелец автомобиля вернется и уберет его, прореху в новом покрытии залатают.