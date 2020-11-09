Таксист в Омске не уступил дорогу и повис на заборе

В аварии пострадал водитель такси. Фото: пресс-служба Госавтоинспакции по Омской области

Накануне вечером в центре Омска произошла серьезная авария. В полицию обратились примерно в 18:40 из-за ДТП на перекрестке улиц Лермонтова и Пушкина.

После столкновения автомобиль повис на дорожном ограждении. Фото: пресс-служба Госавтоинспакции по Омской области

По данным пресс-службу Госавтоинспекции, водитель популярного в Омске такси двигался по Лермонтова со стороны улицы Жукова и на перекрестке с улицей Пушкина столкнулся с "Джилли". От удара иномарку отбросило в сторону. Таксист наехал на дорожное ограждение и повис на нем.

29-летниему водителю такси понадобилась помощь медиков, 38-летнего водителя "Джилли" медики отпустили после осмотра. Сейчас проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.