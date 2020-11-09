В Омске больше двух недель ищут пропавшего Максима Авдонина

Если вам известно, где находится Максим Авдонин или вы готовы присоединиться к его поискам, позвоните по т. 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.

Волонтеры отряда «ДоброСпас-Омск» объявили о розыске 30-летнего Максима Авдонина. Сообщается, что житель села Павлоградки Горьковского района ушел из дома еще 23 октября. С тех пор родным и близким ничего не известно, что с ним могло случится.

Приметы пропавшего: рост 170-175, глаза зеленые, волосы светло-русые с залысинами.

Особые приметы: отсутствует половина указательного пальца на правой руке.

Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вам известно, где находится Максим Авдонин или вы готовы присоединиться к его поискам, позвоните по т. 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.