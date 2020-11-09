В центре Омска внезапно забил гейзер

Фото: «Омск Live»

Жители Омска рассказали о неприятном инциденте, случившемся в центре города вечером в воскресенье, 8 ноября. На фото, вложенном очевидцами в паблике «Омск Live», видно, как из-под земли бьет вода.

При этом высота внезапно появившегося в районе улицы Гусарова гейзера достигает верхних этажей домов. Автор снимка не уточняет, бежала ли из прорвавшейся трубы холодная вода или это был кипяток. Комментаторы-оптимисты пошутили, что теперь там появилась временная бесплатная автомойка.

В любом случае «водопад» залил всю проезжую часть и тротуар, и уже после небольших заморозков на этом месте образуется опасный каток.