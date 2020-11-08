За сутки в Омской области прибавился еще 221 заразившийся коронавирусом

За сутки в Омской области официально подтвердили еще 221 случай заражения коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федеральный оперштаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в стране. Как обычно, самые высокие показатели в Москве и Санкт-Петербурге – 5751 и 1331 новых случаев заражения за сутки соответственно.

В Омской области ситуация также остается напряженной. Регион по-прежнему входит в двадцатку российских субъектов с самым большим ростом заболеваемости COVID-19. Более того, по данным на воскресенье, 8 ноября, он поднялся в этом списке уже на 18-е место. За минувшие сутки тесты на ковид оказались положительными еще у 221 местного жителя.