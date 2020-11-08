В Омске 12-летняя школьница сорвалась с балкона на четвертом этаже

Пострадавшую девочку с травмами увезли в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧП случилась в ночь на воскресенье, 8 ноября, в центре города.

– Сотрудниками отдела полиции № 6 УМВД России по Омску проводится проверка по факту падения несовершеннолетней, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Предварительно установлено, что сегодня около 02.30 девочка сорвалась с балкона четвертого этажа жилого дома по улице Масленникова. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Упавший подросток чудом выжил. Юную омичку с травмами доставили в больницу.