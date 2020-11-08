«Почему умерла молодая и здоровая девушка?»: Омичка требует ответа у медиков после гибели ее дочери в ГБ-1

Девушка скончалась через 7 дней после госпитализации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне соцсети облетело разрывающее сердце обращение жительницы Омска Светланы Черниковой. В последние недели многим горожанам пришлось поневоле погрузиться в медицинскую тематику. Автора ролика, выложенного в группе «Инцидент Омск», эта участь также не миновала. Она похоронила свою молодую и до этого никогда не жаловавшуюся на здоровье дочь. Убитая горем мать пытается разобраться, почему ее самый близкий человек почти моментально сгорел от пневмонии.

– 17 октября в больнице имени Кабанова умерла моя дочь Алла, – рассказывает мать. – 19 октября было вскрытие, и нам выдали заключение: «сердечно-легочная недостаточность, неопознанная пневмония». Мою дочь лечил не патологоанатом. Мою дочь лечили врачи. И мне не нужны ссылки минздрава на патологоанатома. Мне нужно, чтобы мне ответили на вопрос: почему при 45% поражения легких умерла моя 27-летняя дочь при отсутствии, по словам врачей, сопутствующих заболеваний? Сердце, сахар и давление в норме, температура контролировалась. Почему мою дочь так резко отключили от кислорода при низкой сатурации – 86%? Почему в такой короткий срок – 7 дней – умерла моя дочь Алла?

В минздраве прореагировали прямо в комментариях под постом, написав пространный ответ. Официальная версия ведомства в двух словах: у умершей девушки все-таки были серьезные сопутствующие заболевания, которые и не позволили организму справиться с пневмонией.

– Алла Александровна Черникова поступила в стационар ГБ № 1 им. Кабанова 7 октября. По словам самой пациентки, первые признаки недомогания она почувствовала 1 октября, когда у нее поднялась температура. Девушка начала самостоятельный прием антибиотиков. Состояние ухудшалось, и пациентка сделала рентген легких, который показал полисегментарную пневмонию. С учетом группы риска по ряду патологических состояний было принято решение о госпитализации. При поступлении пациентка находилась в состоянии средней тяжести, – говорится в ответе минздрава. – Были назначены и вводились все необходимые препараты, однако при коронавирусной инфекции, а у Аллы диагностировали COVID-19, крайне негативную роль играют сопутствующие хронические заболевания. Состояние пациентки ухудшалось. 10 октября ее перевели в реанимацию. Аллу подключили к аппарату ИВЛ. 7 дней врачи боролись за ее жизнь. Использовались все возможные силы и средства, но, к сожалению, внутренние органы давали сбой один за одним. Развилась тяжелая полиорганная недостаточность, произошел отек мозг. Ночью 17 октября у женщины случилась остановка сердечной деятельности. Врачи «завели» сердце, но спустя полчаса оно остановилось навсегда. Протокол вскрытия содержит всю информацию с подробным описанием необратимых последствий, происшедших в организме пациентки. Мы искренне разделяем оглушающее горе матери. У многих из нас есть дети, и самое страшное, что только можно представить в жизни – хоронить своего ребенка. Министерство здравоохранения Омской области, коллектив ГБ № 1 им. Кабанова выражают искренние слова соболезнования семье Аллы Черниковой. Вся информация относительно лечения женщины, а также результаты патологоанатомический экспертизы до родственников доведены.