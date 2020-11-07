Главврач больницы, где лечили Навального, возглавил минздрав Омской области

Новым министром здравоохранения Омской области стал Александр Мураховский.

В субботу, 7 ноября, стало известно о назначении Александра Мураховского на должность министра здравоохранения Омской области. Такое решение принял глава региона Александр Бурков.

Напомним, должность освободилась после того, как предыдущего министра, Ирину Солдатову, руководившую ведомством около 7 месяцев, отправили в отставку. Причиной стал коллапс всей системы в целом, которая не справилась с резким наплывом больных с ковидом и пневмонией. В больницах не было мест даже для тяжелых пациентов. Медики омских скорых устроили акцию протеста перед зданием областного минздрава, чтобы привлечь внимание к проблеме.

После этого в Омск приехала проверка из федерального Минздрава. По ее итогам нашли многочисленные недочеты в работе, а главу регионального ведомства Ирину Солдатову отправили в отставку.

Александр Мураховский стал широко известен за пределами региона как главврач больницы, где лечили Алексея Навального. Напомним, политика, которому внезапно стало плохо во время перелета из Томска в Москву, экстренно доставили в реанимацию БСМП-1.