На севере Омской области произошла еще одна вспышка коронавируса

В Омской области выявили еще 219 случаев заражения ковидом. Фото: "КП" Архив

Областной минздрав обнародовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом. По информации на субботу, 7 ноября, ковид подтвердился еще у 219 жителей Омской области. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе за весь период составляет уже 17 235.

Основная масса заражений, как и обычно, приходится на областной центр – 135 подтвержденных тестов на ковид. Еще одна, уже вторая за неделю, вспышка заболеваемости случилась в Большереченском районе. Там выявили сразу 23 зараженных.

Территориальное распространение остальных случаев COVID-19 за сутки выглядит так: Москаленский район – 7, Муромцевский, Саргатский район – по 6, Калачинский, Омский районы – по 5, Азовский, Шербакульский, Марьяновский районы – по 4, Тевризский, Исилькульский, Таврический, Тарский, Горьковский, Большеуковский, Черлакский районы – по 2, Оконешниковский, Седельниковский, Кормиловский, Крутинский, Называевский, Полтавский – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что число выздоровевших увеличилось на 104. Всего с начала пандемии в Омской области излечились от COVID-19 уже 12 195 человек.

Пополнилась и печальная статистика – скончались четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в скорбном списке теперь фигурируют 458 фамилий.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 3 578 человек, сняты с медицинского наблюдения 76 722 человек.

В девяти омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 4 658 исследование, за весь период – 663 642.