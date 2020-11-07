На Омскую область обрушатся метель и сильный ветер

В Омск скоро придет похолодание.

Пока аномально теплый для Сибири ноябрь радует омичей плюсовой температурой и ярким солнцем. Но все изменится уже в эти выходные. А со следующей недели зима и вовсе отвоюет свои права – и, возможно, уже надолго.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 7 ноября, днем потеплеет до + 6...+ 11. Осадки маловероятны.

В воскресенье, 8 ноября, ожидаются снег с дождем. Ночью обещают 0...+ 5 градусов. Днем прогнозируют + 2...+ 7. Местами возможен гололед. Днем вероятны порывы ветра до 18 м/с.

В понедельник, 9 ноября, ночью будет -3...+2 градуса. Днем потеплеет до -1...+4 градусов. Неделя начнется с метели и сильного ветра, который будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

В следующие дни возможны заморозки.