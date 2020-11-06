В Омской области выявлен еще один вирус

В Омской области появились еще и бокавирусы. Фото: Архив "КП"

В Омской области продолжает стремительно расти число зараженных коронавирусом. По данным на 6 ноября, выявлено 215 новых случаев.

Тем временем в региональном Управлении Роспотребнадзора объяснили, что кроме ковида сейчас курсируют еще два вида вирусов – риновирусы и бокавирусы.

Последние ранее в регионе не выявлялись. Впрочем, повода для особого беспокойства нет. Бокавирусы гораздо менее тяжелые по течению и последствиям для организма, чем COVID-19.

Однако местным жителям все равно стоит внимательнее относиться к своему здоровью. Сообщается, что новая для региона инфекция поражает преимущественно органы дыхания и может в итоге дать осложнения именно на них.