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В Омской области выявлен еще один вирус

В региональном Роспотребнадзоре заявили о зараженных бокавирусом
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В Омской области появились еще и бокавирусы.

В Омской области появились еще и бокавирусы.

Фото: Архив "КП"

В Омской области продолжает стремительно расти число зараженных коронавирусом. По данным на 6 ноября, выявлено 215 новых случаев.

Тем временем в региональном Управлении Роспотребнадзора объяснили, что кроме ковида сейчас курсируют еще два вида вирусов – риновирусы и бокавирусы.

Последние ранее в регионе не выявлялись. Впрочем, повода для особого беспокойства нет. Бокавирусы гораздо менее тяжелые по течению и последствиям для организма, чем COVID-19.

Однако местным жителям все равно стоит внимательнее относиться к своему здоровью. Сообщается, что новая для региона инфекция поражает преимущественно органы дыхания и может в итоге дать осложнения именно на них.

Коронавирус в Омской области