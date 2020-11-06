В Омской области мать оставила малолетних детей одних в холодном доме

Маленькие дети одни просидела в доме несколько часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне около 17:45 в полицию обратилась местная жительница Таврического райцентра. Она сообщила, что ее соседка оставила двух маленьких детей без присмотра, а сама ушла.

На месте участковый и инспектор ПДН нашли в закрытом доме годовалую девочку и ее двухлетнего брата. Мальчик спал, а девочка проснулась в кроватке, рядом с которой стоял обогреватель и плакала. Детей доставили в Таврическую ЦРБ, где их осмотрели врачи. Никакой опасности для жизни детей не обнаружено.

Сейчас устанавливается местонахождения их матери. В ее отношении уже возбудили административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.