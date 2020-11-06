Омич обворовывал иномарки, пока их владельца отводили детей в садик

Полиции удалось задержать подозреваетого. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске задержали автомобильного вора, который промышлял кражами из иномарок возле детских садов.

За последние месяцы в полицию обратились несколько омичей, описавшие схожие случаи. Они замечали пропажу дорогих вещей и денег из машин, когда отъезжали от детсадов, в которые ходят их дети. В полиции определили подозреваемого и накануне задержали его. 33-летний житель Октябрьского округа оказался причастен как минимум к 5 кражам.

Как рассказали в пресс-службе полиции, мужчина подготовился к совершению преступлений. Он заказал код-граббер, устройство для перехвата сигнала сигнализации, и с ним отправился выслеживать жертв. Он наблюдал за владельцами дорогих иномарок, которые парковались рядом с детскими садами. Пока родители отводили детей в сад, он вскрывал автомобили и забирал ценные вещи. Сейчас проводится проверка и выясняется, причастен ли омич к другим похожим эпизодам.