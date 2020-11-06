Кандидатуру нового главы омского минздрава согласуют в Москве

Александр Бурков сделал заявление в Любинской ЦРБ. Фото: omskportal.ru

Омские власти в течение одного дня пообещали определиться с именем нового главы регионального минздрава. Медлить действительно нельзя – в области бушует пандемия коронавируса. Человеку, пришедшему вместо Ирины Солдатовой, придется оперативно решать огромное количество вопросов.

Считается, что с этим могут справиться лишь несколько человек – в том числе главврач БСМП-1 и ГБ-1 Александр Мураховский и назначенный недавно на должность замминистра Александр Ахрамович. Окончательно кандидатуру согласуют в Москве.

– На сегодняшний день вопрос рассматривается в федеральном минздраве, – заявил Александр Бурков во время визита в Любинскцю ЦРБ. – Михаил Мурашко рассматривает предложенные кандидатуры. По итогам согласования с федеральным министерством будут названы кандидатуры, и мною будет подписано соответствующее распоряжение, - высказался Бурков.

Напомним, предудыщий министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отправлена в отставку накануне по решению губернатора.