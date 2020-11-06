Стало известно, какая погода ждет омичей на выходных

Погода начнет портиться уже в воскресенье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В грядущие выходные омичей ждет относительно теплая и сухая погода. Чего нельзя сказать о начале рабочей недели.

По данным синоптиков, выходные в Омске будут теплыми и даже почти сухими. В субботу воздух прогреется до +8, будет облачно, но без осадков. Сильного ветра тоже не обещают. Первые предпосылки к ухудшению погоды появятся в воскресенье. Будет все также тепло, но пройдет небольшой дождь и незначительно усилится ветер.

А уже с начала рабочей недели температур начнет постепенно снижаться, пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, снова подует сильный ветер.