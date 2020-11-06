Очередной рекорд по количеству заражений побит: в Омской области выявили 215 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в регионе продолжает расти. Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Омской области опубликовал статистику по заражениям коронавирусом за последние сутки. Сегодня, 6 ноября в регионе выявили 215 новых случаев заражения. Всего за время пандемии переболели коронавирусом уже 17 016 человек.

Выздоровевших по-прежнему в два раза меньше. Сегодня этот показатель составил 114 человек. Всего за время пандемии в Омской области смогли победить ковид 12 091 человек.

К сожалению, список умерших сегодня пополнился новыми фамилиями. За сутки коронавирус унес жизни 4 человек, а всего в регионе теперь насчитывается 454 погибших.

Статистика распространения COVID-19 по районам Омской области сегодня выглядит так: Омск – 175, Омский район – 12, Москаленский район – 4, Саргатский, Исилькульский, Большереченский, Таврический, Марьяновский, Муромцевский, Павлоградский, Кормиловский районы – по 2, Азовский, Горьковский, Усть-Ишимский, Седельниковский, Калачинский, Колосовский, Любинский, Тарский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе сделали уже 663 043 теста на определение коронавируса. За сутки 4 052 омича получили результаты тестов на ковид. Узнать о своем здоровье можете и вы, "Комсомолка" выяснила где и какие именно тесты проводят в Омске.