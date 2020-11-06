Пенсионерка лишилась 600 тысяч из-за совета подруги в соцсети

Из-за прибавки в две тысячи к пенсии, омичка лишилась всех накоплений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратилась 65-летняя пенсионерка. Она рассказала, что с ее счета списали 600 тысяч рублей, после того, как женщина поверила старой знакомой и ввела свои данные в интернете.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что пенсионерка активно пользовалась соцсетями и там ей написала старая знакомая, которая предложила получить немаленькую прибавку к пенсии, 2000 рублей. Пенсионерка, конечно, согласилась. Женщина зашла на подсказанные подругой сайт и ввела все необходимые данные. После этого с ее счета списали все деньги.

Как уточнили в пресс-службе полиции, аккаунт знакомой омички взломали мошенники. Они переоформили мобильный банк, привязанный к карте пенсионерки на другой номер, и спокойно украли деньги. Сейчас ведутся поиски злоумышленников.