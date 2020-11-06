В Омском горсовете прошли публичные слушания по благоустройству

Фото: Омский горсовет

В ноябре в Омском горсовете запланированы сразу три масштабных совещания: пленарное заседание, а также публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства и по бюджету города.

Первые общественные обсуждения прошли сегодня, 6 ноября. Приглашенные на заседание рассмотрели поправки, предложенные мэрией, депутатами и правовым управлением горсовета. Уже существующий документ необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством.

Выступивший с докладом начальник управления административной практики и муниципального контроля мэрии Алексей Задорожный рассказал, что в документе уточняется понятийный аппарат и некоторые нормы.

После депутаты поделились своими соображениями по поводу изменений. Дмитрий Лицкевич предложил закрепить в документе требование: компенсационное озеленение надо проводить максимально близко к месту, где деревья были снесены.

– Это обязательно должно быть по согласованию с администрацией. Агрономы округов лучше всего знают, где необходимы новые посадки, – сказал Лицкевич.

Дмитрий Петренко считает, что территориию уборки у частных строений необходимо увеличить с 5 до 7 метров.

А Юрий Козловский обратил внимание на уборку мусора вокруг детских садов, спортивных школ и других детских учреждений.

– У детского сада нет такого ресурса. Убирать, потом весь этот мусор складировать на территории и заказывать машину. А часто прилегающая территория – это парковая зона, где остается мусора очень много. Предлагаю закрепить уборку этих территорий городскими структурами, – заявил депутат.

Также осбудили использование автомобильных покрышек, из которых в омских дворах делают клумбы и ограждения. Парламентарии отметили, что из-за нехватки средств такие материалы часто единственный доступный для жильцов способ привести придомовую территорию в порядок. Тем не менее, использование покрышек в таких целях предлагается запретить.

– Когда покрышки на машинах, и мы на них ездим, они не считаются опасными, – высказал свою точку зрения глава комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов. – А, когда они лежат во дворе, почему-то сразу становятся отходами IV класса опасности. При этом из такого же материала делаются коврики или покрытия на детских площадках.

Также на публичных слушаниях прозвучали другие предложения: о расстоянии, которое необходимо убирать возле частных строений; об уборке вокруг детских садов; о необходимости закрепить обязательства юридических лиц заключать договоры на вывоз мусора с регоператором. Все они будут рассмотрены на рабочей группе в горсовете, а затем на профильном комитете.

ОФИЦИАЛЬНО

«Наша задача привести все изменения к федеральному знаменателю»

Председатель комитета по вопросам ЖКХ и транспорта Аркадий ЛУНЕВ:

– Все изменения, которые предложила администрация, депутаты, правое управление горсовета, очень важны, как и само благоустройство Омска. Законодатель определил, что может входить в Правила. Наша задача привести все изменения к федеральному знаменателю. Сегодня речь зашла о покрышках, которые часто используют для ограждения во дворах. Надо определить, когда они относятся к IV классу опасных отходов. Согласен с коллегой, который обратил внимание, что мы используем их на машинах и не считаем опасными. Федеральное законодательство не запрещает использовать их в благоустройстве. Вопрос – нужно ли ставить запрет на местном уровне и имеем ли мы на это право?