Жителям севера Омской области зимой придется рассчитывать только на электричество

На севере Омской области не могут решить давнюю проблему на газовом месторождении, из-за чего люди вынуждены мерзнуть. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время совещания с полпредом президента по СФО губернатор Омской области рассказал о проблемах с подачей газа в населенные пункты трех северных районов региона: Знаменском, Тевризском и Тарском. Все они снабжаются голубым топливом из Тевризского месторождения, а на нем все еще есть проблемы.

- Перебои продолжаются в связи с прогрессирующим обводнением пятой скважины. Из трех скважин шестая на ремонте. К сожалению, ремонт не завершили. В связи с этим нам пришлось для 1500 потребителей оставить газ только на пищеприготовление, а отопление перевести на электротермию. У нас на сегодняшний день усилена подача электроэнергии, проводку поменяли. Остаются только вопросы на 28 домах Знаменского района. Здесь работы должны быть закончены в ноябре. Планируем на зиму для 257 потребителей, которые проживают в этих 28 домах, оставить пищеприготовление на газе и отопление на газе. Электротермию мы делаем как резерв, - рассказал в ходе совещания губернатор.

Сейчас без газового отопления приходится обходиться 910 жителям Тевриза, 257 жителям Знаменского района и еще 334 жителям Тары. Всем им этой зимой придется рассчитывать только на электричество.