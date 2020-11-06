От коронавируса в Омской области умерли уже 450 человек

За сутки выявили еще 221 заболевшего коронавирусом. Фото: Архив "КП"

В Омской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Уже около месяца ежедневно бьется абсолютный рекорд по количеству новых выявленных случаев. Статистика на 5 ноября, к сожалению, не стала исключением.

По информации областного минздрава, диагноз подтвердился еще у 221 местного жителя (всего с начала пандемии в области – 16 801 человека). Также сообщается, что число выздоровевших омичей увеличилось на 109, и сейчас составляет уже 11 977 человек.

К сожалению, ежесуточно пополняется и список жертв ковида. За минувшие сутки от коронавируса в Омской области умерли еще 5 пациентов с подтвержденным диагнозом. Общее число умерших достигло уже 450.

Новые случаи выявлены в Омске и в 21 районе области. В городе зафиксирован 141 случай, в Омском районе – 12, в Таврическом – 10, в Шербакульском – 8, в Азовском – 6, в Нововаршавском – 5, в Кормиловском и Саргатском – по 4, в Муромцевском – 3, в Большеренском, Исилькульском, Черлакском, Крутинском и Большеуковском – по 2, в Полтавском, Марьяновском, Одесском, Калачинском, Тюкалинском, Называевском, Нижнеомском и Колосовском районах – по 1 новому случаю заражения коронавирусом.