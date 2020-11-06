В Омске пожарные потушили более 2,5 тысяч возгораний

В этом году пожарные боролись с огнем 2 512 раз. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За 10 месяцев прошедшего года Омские пожарные выезжали на вызовы 2 512 раз. Такие итоги подвели в ГУ МЧС по Омской области. В целом, как отмечают в ведомстве, это на 4% меньше, чем в прошлом году. Тогда насчитали 2 611 возгораний.

Как отметили в МЧС, в 2020 году уменьшилось количество пожаров в местах массовых скоплений людей: торговых центрах, административных учреждениях, больницах и школах, на крупных предприятиях. Основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатацию электроприборов.

Но зима не менее пожароопасный период, чем лето. Поэтому в МЧС просят омичей быть предельно осторожными.

- В связи с ожидаемым понижением температуры воздуха городское управление по делам ГО и ЧС настоятельно рекомендует омичам быть внимательными при эксплуатации всех видов бытового электрооборудования и отопительных печей. Не допускать перекала печей, не перегружать электросеть и не использовать обогреватели кустарного производства, - отметили в ведомстве.