Первая партия омского ячменя отправлена на экспорт в Китай

Компания экспортер ООО «Омское продовольствие» выполнила все требования «Протокола о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому из России в Китай» и включена в реестр экспортеров из Российской Федерации в Китайскую народную Республику.

Дополнительно сообщаем, что экспорт зерна и продуктов его переработки, в том числе в Китайскую народную Республику в октябре составил 142 тыс. тонн, с начала года из Омской области на экспорт отгружено 450,4 тыс. тонн, что на 95 тыс. тонн больше в сравнении с 2019 годом.