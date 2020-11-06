«Это было взвешенное решение»: Омского министра здравоохранения Солдатову отправили в отставку

Губернатор Омской области принял решение об отставке министра здравоохранения. Фото: Омская Губерния

Накануне вечером Омск потрясло сообщение от губернатора Омской области Александра Буркова об отставке в минздраве. Он сообщил, что после проверок росздравнадзора инцидента со скорыми, которые возили больных коронавирусом почти 12 часов в поисках места в стационаре, принято решение об увольнении министра здравоохранения Ирины Солдатовой.

- Это взвешенное решение, принятое после проверок. Наша задаче в будущем не допустить подобных инцидентов, - отметил в своем обращении губернатор.

Ирина Солдатова приняла руководство омской системой здравоохранения в непростое время, но запомнилась не самыми популярными решениями среди омичей.