Главу омского минздрава отправили в отставку за инцидент со скорыми

Ирина Солдатова не проработала в ведомстве и 8 месяцев. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Только что стало об отставке министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. об этом сообщил губернатор Александр Бурков. В итоге чиновница, возглавившая ведомство в апреле, не проработала на своем посту и месяца.

- Это решение взвешенное, оно принималось по итогам анализа состояния дел в системе омского здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента со скорыми от 27 октября. Наша задача не допустить повторения подобного, - заявил губернатор Александр Бурков.

Имя Ирины Солдатовой прогремело на всю страну в конце октября. Две бригады 03 не смогли найти места в больницах для двоих пациентов и катали их по городу весь день. В итоге людей попросту привезли к зданию омского минздрава и только тогда койки нашлись.

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