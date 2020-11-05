«Ковид здесь обеспечен»: омичи пожаловались, что в ковидном роддоме все лежат вперемешку

Омичи рассказали о проблемах в коронавирусном роддоме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях одна из омичек рассказала, какого лежать в роддоме №4. Недавно его перепрофилировали под прием беременных омичек с коронавирусом.

В своем посте женщина рассказала о том, что некоторые из пациенток только ждут подтверждения анализов на коронавирус, но рядом с ними находятся и те, чей тест уже показал положительный результат.

- Лежат все вместе и с отрицательными результатами и с положительными. Если приехал не с короновирусом, то тут он обеспечен! - эмоционально замечает женщина.

Пожаловалась она и на перебои с лекарствами. Женщина не удивлена, что их нет в аптеках, если даже в стационаре роддома с ними бывают перебои.

- С 3 ноября 2020 года девчонкам не ставят уколы антибиотиков, потому что они закончились, их нет в роддоме. А как быть тем у кого одышка, не хватает кислорода? Лекарства, то положат в таблетницу, на следующий день - нет, на третий - опять лежат, - рассказала женщина.

В омском министерстве здравоохранения обратили внимание на проблему и рассказали, как проходит лечение больных в стационаре роддома №4.

- В стационаре создан достаточный запас лекарственных средств различных групп для оказания самого широкого спектра помощи роженицам и детям. Никакого распоряжения о самостоятельной покупке препаратов пациентками ни главный врач, ни начмед не давали. Что касается тестов на коронавирус, то здесь они сдаются ежедневно, сроки готовности могут разниться, но в целом все пациентки сдают мазки до получения двух отрицательных результатов – только в этом случае возможна выписка, - рассказали в пресс-службе ведомства.