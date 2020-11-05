Из омской парикмахерской украли волосы

Омичка хотела новую прическу на Хэллоуин. Фото: Евгения ГУСЕВА

18-летняя омская студентка решила нарастить волосы к Хэллоуину. Девушка отправилась в парикмахерскую. Но, судя по всему, длинные искусственные пряди оказались нарасхват. И те, которые приглянулись клиентке, уже кто-то забронировал.

Мастер предложила заказать волосы по интернету, а, когда их доставят, сделать девушке прическу, которую она хотела. Посетительница согласилась. Но после того, как парикмахер отвлеклась, стащила вожделенные и плохо лежавшие локоны, спрятав их в рукав.

Сотрудница парикмахерской поняла, что случилось, посмотрев запись с камеры наблюдения. Она вспомнила, куда собиралась похитительница прядей на День всех святых. Придя в заведение, она увидела воришку, красовавшуюся с чужими волосами и вызвала полицию.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, украденные пряди стоимостью в 10 тысяч рублей студентка нарастила в другом салоне. За кражу ей грозит до двух лет колонии.