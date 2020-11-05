В Омске будут судить мошенников, пытавшихся взыскать несуществующий долг

Фигуранты так и не признали свою вину. Фото: Архив "КП"

В Омске будут судить двоих предприимчивых, но не слишком дальновидных приятелей. Путем сговора они пытались получить 4,8 млн рублей. Однако у них ничего не вышло.

– Фигурант уголовного дела, являясь предпринимателем, вступил в преступный сговор с лицом, ранее занимавшим должность директора ООО «Крутинский рыбзавод», с целью хищения денежных средств предприятия, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Они подготовили и подписали заведомо фиктивный договор и акты приема-передачи, из которых следовало, что организации поставлен рыбопосадочный материал на 4,9 млн рублей. После этого один из сообщников уступил требования на получение средств подконтрольной ему организации, директор которой, не подозревая о преступных намерениях фигурантов дела, обратился в арбитражный суд.

Решение о взыскании с предприятия 4,9 млн рублей отменил суд вышестоящей инстанции. Приятели вину отрицают, но у следствия имеется достаточно доказательств их причастности к преступлению. Фигурантов будут судить по статье «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».