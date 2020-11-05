Правда о хорошем молоке

Молоко и его производные всегда входили в перечень продуктов с высокой биологической ценностью и целебными свойствами. И всегда производители стремились подольше сохранить пользу. Современные технологии производства позволяют продлить срок годности молока до 15-20 суток, но как это отражается на качестве?

Об этом мы спросили у Сергея Коновалова, кандидата технических наук, доцента, заведующего кафедрой продуктов питания и пищевой биотехнологии агротехнологического факультета ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

- Сергей Александрович, от чего в первую очередь зависит качество молока и молочных продуктов на торговых прилавках?

- В этом показателе много составляющих. Начиная от сбалансированного рациона кормления коров на фермах до грамотной логистики и организации хранения молочной продукции на торговом предприятии. Известно, что молочная продукция, выработанная из молока низкого качества, бедного и несбалансированного по составу, не обладает технологическими показателями и трудно поддается переработке. Такая продукция не выдерживает срок хранения, бедна витаминами, микроэлементами. Полезный продукт получается только из хорошего сырья. И те молокоперерабатывающие предприятия, которые предъявляют высокие требования к поставщикам сырья, обеспечивают высокий уровень готового продукта. Качественное сырье поступает только из тех хозяйств, где предъявляют жесткие требования к гигиене производства, где соблюдают санитарные требования к содержанию и уходу за животными, где есть хорошая кормовая база с полноценным комплексом витаминов и микроэлементов в составе. И это не все. Поставщик сырья должен обеспечить качественную первичную обработку молока, оптимальные условия для его хранения и транспортировки на перерабатывающее предприятие. Это стартовый комплекс мер, определяющих показатели качества и безопасности молока.

Далее процесс создания качественного продукта продолжается уже на молокозаводе. Важный фактор стабильности качества молочной продукции - точное соблюдение последовательности операций и режимов технологической обработки молочного сырья в процессе его превращения в готовый продукт. Лидеры рынка, как правило, используют инновационное оборудование для очистки сырья, его тепловой обработки и фасовки готового продукта. Это современные герметичные сепараторы, бактофуги - аппараты для удаления бактерий, вызывающих преждевременную порчу молочной продукции во время ее производства и хранения, мощные агрегаты для пастеризации и ультрапастеризации молока, линии для розлива молока и молочной продукции в стерильных условиях. Только с таким набором можно обеспечить конкурентоспособность молочной продукции.

- Давайте теперь расскажем нашим читателям о сроке годности, который также напрямую коррелируется с понятием «качество продукта».

- На срок годности влияют три основных условия: качественный безопасный продукт с потенциалом хранимости, условия розлива и качественная и надежная упаковка. Вся молочная продукция проходит температурную обработку. Основными видами, применяемыми сегодня при производстве молока в промышленных масштабах, являются пастеризация и ультрапастеризация. При пастеризации продукт нагревается до температуры от 72 до 120 °С и выдерживается короткое время. Выбор температуры обработки зависит от качества молочного сырья и срока хранения продукта. Качественное молоко и чистота на производстве позволяют выпускать продукт с 15-20 сутками реализации. Большинство предприятий используют метод пастеризации, и только единичные имеют возможность выпускать ультрапастеризованную продукцию, которая отличается высокими вкусовыми достоинствами, а питательные вещества сохраняются в полной мере, даже после тепловой обработки.

При ультрапастеризации молоко в потоке мгновенно за 4 секунды нагревают до 137 °С и тут же охлаждают. Такой метод в первую очередь позволяет максимально сохранить вкусовые свойства свежего молока за счет короткого температурного воздействия. Ведь на вкус молока влияет не столько температура обработки, сколько ее продолжительность. Малое время температурного воздействия делает такую обработку более щадящей, позволяет сохранить в продукте максимальное количество витаминов и микроэлементов. Метод ультрапастеризации учитывает различную скорость разрушения полезных питательных веществ и патогенных микроорганизмов при одной и той же температуре, позволяя уничтожить последние, сохранив первые. Такая термическая обработка призвана продлить срок годности молочных продуктов, поскольку бактерии, способствующие скисанию, погибают. Таким образом, ультрапастеризация позволяет получить 100 % безопасное на протяжении всего срока хранения молоко, по своим вкусовым и полезным свойствам максимально приближенное к свежему.

- И в таком практически свежем состоянии продукт нужно сохранить. Достаточно ли для этого просто хорошей упаковки? Или все-таки производители в молоко добавляют какие-то консервирующие ингредиенты?

- Никаких химических улучшителей нет, это миф. В первую очередь, в производстве молока с длительными сроками хранения используется наиболее качественное биологически полноценное молочное сырье, произведенное в экологически чистых районах, в хозяйствах, зарекомендовавших себя долгие годы с хорошей стороны по организации и обеспечению высокой гигиены содержания животных, отсутствию неблагоприятной эпидемической ситуации в районе. Во-вторых, это стерильные условия розлива и специальное оборудование для упаковки молочной продукции. В настоящее время на передовых молокоперерабатывающих предприятиях в основном используется дорогостоящая, безопасная, удобная и экологичная упаковка. Тип материала, используемого для такой упаковки, а так же качество запаивания швов упаковочного материала влияют главным образом на продолжительность хранения и вероятность повторного обсеменения молочного продукта. Еще одними важными условиями, влияющими на сроки годности и безопасность молока, являются грамотная организованная мойка, наличие современного оборудования для централизованной и децентрализованной мойки на производстве.

- Спасибо, Сергей Александрович, за такую интересную, а главное - полезную информацию. У нас в Омске есть достойные производители, выпускающие продукцию с большим сроком годности?

- Да, конечно. Это молодой омский производитель «МилкОм», федеральные производители «Данон», «Вимм-Билль-Данн».