В Калачинской ЦРБ откроют центр для лечения ковидных больных

Александр Бурков убедился, что Калачинская ЦРБ готова принять больных коронавирусом для лечения в стационаре. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня в одном из крупных районов Омской области, Калачинском, заканчивается подготовка специального отделения для лечения ковидных пациентов. Отдельный инфекционный корпус оборудовали кислородом и необходимой техникой для лечения коронавирусных больных в районной ЦРБ. Раньше их отправляли в стационары Омска.

- В Калачинской поликлинике у нас обслуживается 41 тыс. человек, в том числе порядка 10 тыс. детей. При этом работают две бригады скорой помощи. Сейчас руководство больницы ЦРБ подготовили уже третью бригаду скорой помощи, которая будет оснащена кислородом и, в случае чего, она сможет обслуживать ковидных больных. Калачинский район готов к борьбе с ковидом. Думаю, здесь проблем не должно быть, - оценил готовность медучреждения губернатор Омской области Александр Бурков после визита в Калачинскую ЦРБ.