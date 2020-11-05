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После нескольких дней аномального тепла в Омск придет похолодание

Впрочем, пока днем воздух будет прогреваться даже до +9 градусов
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Похолодание обещают в следующий понедельник.

Похолодание обещают в следующий понедельник.

Фото: Архив "КП"

Ноябрь в этом году, вслед за сентябрем и октябрем, выдался аномально теплым. Как правило, уже в начале этого последнего осеннего месяца в Омской области наступает полноценная зима и устанавливаются морозы.

Однако в этом году в ноябре все еще тепло и солнечно. По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, днем воздух будет прогреваться даже до +9 градусов. Такая погода продержится до воскресенья.

А вот новая неделя начнется с существенного похолодания. Воздух на улице остынет до -2 градусов.