Девушка разъезжала по Омской области пьяной на незарегистрированном автомобиле

Сотрудники ГАИ задержали пьяную авто-леди на одной из дорог в Омской области.

В Омской области на проселочной дороге Называевского района сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль "Ока". За рулем оказалась местная жительница, которая возвращалась домой с празднования дня рождения подруги.

В ходе допроса она призналась, что у нее нет и никогда не было водительских прав, машина не стоит на госучете, а номера она нашла в гараже односельчанина и прикрепила к машине.

В ходе проверки полицейские выяснили, что сельчанку ранее уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде без прав и выписали штраф 30 тысяч рублей, который женщина до сих пор не оплатила.

Сейчас на сельчанку завели уголовное дело за управление незарегистрированным автомобилем. За нарушение ей грозит до 2 лет лишения свободы.