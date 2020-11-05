Омичам, повредившим самолет, придется выплатить 600 тысяч

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Инцидент произошел в омском аэропорту. По вине его сотрудников, повредивших самолет, пришлось отменить рейс.

– Багажная тележка, находившаяся в сцепке с электротягачом под управлением одного из виновников инцидента, сместилась и столкнулась с обшивкой капота двигателя обслуживаемого воздушного судна, в результате чего на обшивке образовалась деформация, – рассказали подробности ЧП в пресс-службе областного УФССП. – Вследствие полученных повреждений воздушное судно отстранили от полета, а ОАО «Омский аэропорт» было вынуждено возмещать авиакомпании понесенные убытки.

В результате суд обязал нерадивых работников выплатить ОАО «Омский аэропорт» компенсацию в 600 тысяч рублей. Причиненный материальный ущерб возмещен, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.