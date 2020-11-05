Житель Омской области убил брата из-за давнего конфликта с его отцом

Подозреваемого хотят заключить под стражу на время следствия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области произошло жестокое убийство молодого 26-летнего парня. В этом оказался виновен его двоюродный брат.

В пресс-службе следственного комитета рассказали, что тело с ножевыми ранениями обнаружили в ночь с 3 на 4 ноября в помещении кочегарки в деревне Владимировка Колосовского района. Подозреваемым оказался ранее судимый 36-летний двоюродный брат убитого. Накануне они вместе выпивали и в ходе застолья вспомнили конфликт между подозреваемым и отцом убитого. Он произошел полтора года назад, но подозреваемый не оставил обиду и решил отомстить родственникам, взял нож и трижды ударил брата в область сердца. От полученных травм парень скончался на месте.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Подозреваемого хотят заключить под стражу на время следствия.