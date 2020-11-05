Из-за коронавируса несколько месяцев для омичей будут особенно тяжелыми

Коронавирус будет активно распространяться еще несколько месяцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

После небольшого спада заболеваемости коронавирусом минувшим летом, в Омскую область пришла вторая волна. Статистика регионального минздрава говорит о том, что количество зараженных растет с каждым днем, а ситуация с ковидом в регионе в целом напряженная. Это подтвердил и губернатор Омской области Александр Бурков.

- Ситуация будет сложной в течение нескольких месяцев. Я надеюсь, что мы получим прививки для вакцинирования врачей и педагогов, а затем всего населения. Задача поставлена президентом, и мы будем ее выполнять, - сказал Бурков в интервью 12 каналу.

Глава региона также отметил, что все больше омичей стали серьезнее относиться к пандемии и более ответственно соблюдать санитарные нормы.