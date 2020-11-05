Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Из-за коронавируса несколько месяцев для омичей будут особенно тяжелыми

Об этом заявил глава региона Александр Бурков
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Коронавирус будет активно распространяться еще несколько месяцев.

Коронавирус будет активно распространяться еще несколько месяцев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

После небольшого спада заболеваемости коронавирусом минувшим летом, в Омскую область пришла вторая волна. Статистика регионального минздрава говорит о том, что количество зараженных растет с каждым днем, а ситуация с ковидом в регионе в целом напряженная. Это подтвердил и губернатор Омской области Александр Бурков.

- Ситуация будет сложной в течение нескольких месяцев. Я надеюсь, что мы получим прививки для вакцинирования врачей и педагогов, а затем всего населения. Задача поставлена президентом, и мы будем ее выполнять, - сказал Бурков в интервью 12 каналу.

Глава региона также отметил, что все больше омичей стали серьезнее относиться к пандемии и более ответственно соблюдать санитарные нормы.