Омские депутаты обеспокоены поиском средств на капремонт гимназий №№ 88 и 75

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам в Омском горсовете рассмотрели проблему капремонта разрушающихся омских гимназий №№ 88 и 75. Если на проектно-сметную документацию и приведение в порядок первой средства уже заложены в бюджете, то деньги на вторую еще предстоит найти.

– 88-ю гимназию уже закрыли, детей перевели в две другие школы, – рассказала присутствовавшая на заседании представитель прокуратуры. – Представления с требованием принять меры вносились и раньше. Есть решение суда, которое находится на исполнении с 2016 года. Но ситуация не сдвигается с места из-за отсутствия денег, как нам пояснили в администрации города. То же самое и с 75-й гимназий. Не хотелось бы, чтобы ее также закрыли, а детей перевели в другие, и без того переполненные школы. Просим уделить особое внимание именно этим двум учебным заведениям.

Вице-мэр Анастасия Терпугова рассказала, что в прошлом году было проведено обследование гимназии № 75. По его результатам лестничные марши признали аварийными. Их, а также кровлю, укрепили. Сейчас со здания снят статус аварийного, его можно использовать.

Выяснилось, что на ремонт всех учебных заведений города у депобразования имеется лишь 13 млн рублей. При этом только на 75-ю гимназию на улице Федора Крылова, построенную в 1968 году, необходимо найти не менее 20 млн. В общей сложности только для исполнения судебных решений по ремонту школ требуется 300 млн.

– Расходы на капремонт 88-й гимназии уже предусмотрены в бюджете города на 2021-22 годы, –сообщила Терпугова. – Надеемся, что деньги на 75-ю поступят из вышестоящих бюджетов. Мы уже подали заявку на участие в госпрограмме «Развитие образования».

Представитель мэрии рассказала, что в первую очередь надо найти 11,5 млн рублей – на ремонт перекрытий, замену водостоков, укрепление цоколя и вентилируемый фасад. Еще не менее 4 млн нужны на приведение в порядок отмостков и центрального входа.

– Вот, что реально может подождать, так это вентилируемый фасад, – уверен вице-спикер Виталий Путинцев. – В первую очередь надо делать отмостки – их размывает, и они продолжают разрушаться. 75-я школа находится на моем избирательном округе, и я хорошо знаю это здание. Там была пойма Иртыша. Болотистые, илистые почвы засыпали песком. Школу построили на трех блоках – чего нельзя делать. Работы там предстоит очень много.

– Зачем, вообще, нужны эти вентилируемые фасады? – поддержал коллегу Сергей Дроздов. – Мы что, хотим повторения трагедии с обрушением казармы ВДВ в поселке Светлом?! Там тоже сделали вентилируемые фасады... Предлагаю снять деньги с других статей расходов и направить их на ремонт школы в первую очередь. Жизнь и здоровье людей важнее всего.

Депутаты приняли информацию к сведению и оставили вопрос на контроле комитета.

ОФИЦИАЛЬНО

«Вопрос о выделении средств будет рассмотрен в ближайший месяц»

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий ФЕДОТОВ:

– Сегодня мы рассмотрели информацию прокуратуры о необходимости принятия решений, которые касаются капремонта и приведения в соответствие с требованиями помещений и зданий средних образовательных учреждений, в частности речь идет о гимназиях №№ 75 и 88. Комитетом принято решение оставить вопрос на контроле и принять к сведению информацию, что предлагается предусмотреть средства на ремонт 88-й и частично заложить средства на 75-ю гимназию. Депутаты обратились с предложением учесть все необходимые средства на ремонт этих образовательных учреждений. Вопрос будет окончательно рассмотрен в ближайший месяц при формировании статей расходов бюджета на 2021 год.